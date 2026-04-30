Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это было крайне неуважительно». Клинсман — о жесте сборной Германии на ЧМ-2022

Комментарии

Бывший тренер сборной Германии Юрген Клинсман вспомнил о жесте футболистов национальной команды на чемпионате мира 2022 года. Перед встречей со сборной Японии игроки закрыли рты руками в знак протеста против запрета на ношение повязок One Love.

«Я уже тогда понимал, что этот чемпионат мира будет полным провалом. Это было крайне неуважительно к принимающей стране. Надеюсь, мы усвоили урок», — приводит слова Клинсмана Focus.

Запрет на демонстрацию повязок был связан с законодательством Катара, касающимся нетрадиционных отношений. На ЧМ-2022 сборная Германии не смогла выйти из группы, а в матче с Японией потерпела сенсационное поражение со счётом 1:2.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android