«Это было крайне неуважительно». Клинсман — о жесте сборной Германии на ЧМ-2022

Бывший тренер сборной Германии Юрген Клинсман вспомнил о жесте футболистов национальной команды на чемпионате мира 2022 года. Перед встречей со сборной Японии игроки закрыли рты руками в знак протеста против запрета на ношение повязок One Love.

«Я уже тогда понимал, что этот чемпионат мира будет полным провалом. Это было крайне неуважительно к принимающей стране. Надеюсь, мы усвоили урок», — приводит слова Клинсмана Focus.

Запрет на демонстрацию повязок был связан с законодательством Катара, касающимся нетрадиционных отношений. На ЧМ-2022 сборная Германии не смогла выйти из группы, а в матче с Японией потерпела сенсационное поражение со счётом 1:2.