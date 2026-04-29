Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дьёкереш — первый швед, забивавший в полуфинале Лиги чемпионов

Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш отличился в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча команд проходит в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу «пушкарей». Тем самым Дьёкереш стал первым шведским футболистом, забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Отметим, что в финале самого престижного европейского турнира также никогда ранее не отличались шведские футболисты.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

Комментарии
