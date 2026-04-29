Криштиану Роналду забил 970-й гол в профессиональной карьере

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил свой 970-й гол в профессиональной карьере, отличившись на 76-й минуте матча 30-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Ахли» (2:0). Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету 40-летнего форварда 25 забитых мячей и две результативные передачи в 26 матчах в Про-Лиге.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков.