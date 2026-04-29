«Арсенал» пожаловался в УЕФА на высоту газона на стадионе «Метрополитано» перед матчем ЛЧ

Лондонский «Арсенал» обратился в УЕФА с просьбой измерить высоту газона на стадионе «Метрополитано» перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико», сообщает Football London. Встреча проходит в Мадриде, и на момент написания новости счёт в игре – 1:1.

Руководство «канониров» выразило недовольство по поводу возможного нарушения правил стрижки газона со стороны мадридского клуба. Жалоба была подана за два часа до начала матча. В статье 34 регламента Лиги чемпионов указано: «Высота газона в целом не должна превышать 30 мм, и вся игровая поверхность должна быть скошена на одинаковую высоту. Высота газона должна быть одинаковой как для тренировок, так и для матча».

Если судья или делегат УЕФА сочтут это необходимым, домашний клуб может быть обязан уменьшить высоту травы на время встречи и тренировок. После проверки УЕФА по запросу лондонцев было установлено, что длина травы составляет 26 мм.

Ранее аналогичную жалобу подавала «Барселона» перед вторым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов на «Метрополитано» в начале апреля. УЕФА также не нашёл нарушений со стороны «Атлетико».