«Атлетико» и «Арсенал» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью в матче 1/2 финала ЛЧ

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий лондонской команды Виктор Дьёкереш на 44-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 56-й минуте форвард хозяев поля Хулиан Альварес сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.