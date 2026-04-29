Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Альварес опередил Месси по скорости достижения отметки в 25 голов в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес стал самым быстрым южноамериканцем в истории, забив 25 голов в Лиге чемпионов УЕФА за 41 матч. Данные приводит Opta Sports. Альварес обошёл форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, который достиг этой отметки за 42 встречи.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» Альварес реализовал пенальти, сравняв счёт. На момент написания новости счёт в игре — 1:1. Встреча проходит на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде, арбитр матча — Данни Маккели. Ответная игра между командами запланирована на 5 мая и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

