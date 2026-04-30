Отменённый пенальти за фол на Эзе в матче «Атлетико» и «Арсенала» в полуфинале ЛЧ

Арбитр Данни Маккели после вмешательства VAR отменил пенальти за фол на нападающем лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Судья назначил 11-метровый удар на 78-й минуте встречи за удар защитника «Атлетико» Давида Ганцко по ноге Эзе. Арбитр изменил своё решение после повторного просмотра эпизода.

Отметим, что Ганцко сфолил на Викторе Дьёкереше, после чего был назначен пенальти и «пушкари» открыли счёт.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.