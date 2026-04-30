Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Отменённый пенальти за фол на Эзе в матче «Атлетико» и «Арсенала» в полуфинале ЛЧ

Комментарии

Арбитр Данни Маккели после вмешательства VAR отменил пенальти за фол на нападающем лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Фото: Кадр из трансляции

Судья назначил 11-метровый удар на 78-й минуте встречи за удар защитника «Атлетико» Давида Ганцко по ноге Эзе. Арбитр изменил своё решение после повторного просмотра эпизода.

Отметим, что Ганцко сфолил на Викторе Дьёкереше, после чего был назначен пенальти и «пушкари» открыли счёт.

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

