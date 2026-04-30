Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
39-летний экс-форвард «Зенита» Халк сменит команду, сделка завершена — ESPN

Бразильский нападающий Халк покинет «Атлетико Минейро» и подпишет контракт с «Флуминенсе». Об этом сообщает бразильская редакция ESPN. По данным источника, 39-летний экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и заключит договор со своим новым клубом.

Сообщается, что контракт Халка с «Флуминенсе» будет рассчитан до лета 2028-го либо до конца того же года. Кроме того, «Флуминенсе» не придётся платить деньги за трансфер игрока.

Халк выступал в Российской Премьер-Лиге с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне у него пять голов и три результативные передачи в 22 матчах.

