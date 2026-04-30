Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Арсенал» не потерпел ни одного поражения за 13 матчей в ЛЧ, сыграв вничью с «Атлетико»

Лондонский «Арсенал» продолжил свою беспроигрышную серию в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, сыграв вничью 1:1 с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче. Эта ничья стала 13-й встречей для «Арсенала» в текущем сезоне ЛЧ, где команда не потерпела ни одного поражения, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Встреча прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Данни Маккели. Ответный матч между «Атлетико» и «Арсеналом» запланирован на 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

Материалы по теме
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
