Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
У «Арсенала» всего две победы в восьми последних матчах во всех турнирах

У лондонского «Арсенала» всего две победы в последних восьми встречах во всех соревнованиях. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «канониры» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Команды играли на стадионе «Эйр Рияд Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Всего в восьми последних матчах лондонцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».

