У «Арсенала» всего две победы в восьми последних матчах во всех турнирах

У лондонского «Арсенала» всего две победы в последних восьми встречах во всех соревнованиях. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «канониры» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Команды играли на стадионе «Эйр Рияд Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды).

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».