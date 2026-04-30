У «Арсенала» всего две победы в восьми последних матчах во всех турнирах
Поделиться
У лондонского «Арсенала» всего две победы в последних восьми встречах во всех соревнованиях. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «канониры» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Команды играли на стадионе «Эйр Рияд Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44' 1:1 Альварес – 56'
Всего в восьми последних матчах лондонцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:35
-
00:33
-
00:32
-
00:17
-
00:13
-
00:10
-
00:04
- 29 апреля 2026
-
23:59
-
23:58
-
23:39
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:07
-
22:49
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:02
-
20:55