У «Атлетико» две победы и семь поражений за последние 10 матчей

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счётом 1:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Тем самым команда Диего Симеоне одержала всего две победы и семь раз уступила в 10 последних встречах.

Ранее «Атлетико» одержал победу над «Барселоной» (2:0) и «Атлетиком» (3:2) из Бильбао. «Матрасники» проиграли «Тоттенхэму» (2:3), мадридскому «Реалу» (2:3), «Севилье» (1:2), «Эльче» (2:3), «Реалу Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.) и дважды «Барселоне» (1:2, 1:2).

Ответный матч между командами состоится 5 мая. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.