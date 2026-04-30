Симеоне продлил беспроигрышную серию в плей‑офф ЛЧ с английскими командами дома

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не потерпел ни одного поражения от английских клубов в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов. За время его работы «Атлетико» провёл семь таких встреч, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. В этих играх команда встречалась с семью различными соперниками: с «Челси», «Лестером», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Данные приводит портал Squawka.

29 апреля завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.