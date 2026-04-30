Гризманн признан лучшим игроком в последнем домашнем матче за «Атлетико» в Лиге чемпионов

Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим игроком встречи в своём последнем домашнем матче за испанский клуб в Лиге чемпионов УЕФА. В 1/2 финала главного клубного турнира Европы «матрасники» сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1). Команды играли на стадионе «Эйр Рияд Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды).

Ранее «Атлетико» объявил об уходе Гризманна из клуба в конце сезона. Летом француз присоединится к «Орландо Сити» из американской МЛС.

Ответный полуфинал с «Арсеналом» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».