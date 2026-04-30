Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» согласовал условия контракта с Викарио из «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport

«Интер» согласовал условия контракта с Викарио из «Тоттенхэма» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

Представители миланского «Интера» согласовали условия личного контракта с вратарём лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, нынешний основной голкипер чёрно-синих Ян Зоммер покинет команду в конце сезона после истечения контракта. При этом в клубе не принято решение о будущем Хосепа Мартинеса, который играл за «Интер» в кубковых матчах. Помимо этого, миланскому клубу предстоит согласовать трансфер Викарио с «Тоттенхэмом».

Гульельмо Викарио подписал контракт с «Тоттенхэмом» в 2023 году, перейдя из «Эмполи» за € 18 млн. Срок действия его контракта рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «шпор» 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а 13 встреч отыграл «на ноль».

Как топ-клубы вылетали из высших лиг. 10 антипримеров для «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android