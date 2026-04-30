Микель Артета высказался о двух назначенных и отменённом пенальти в матче ЛЧ с «Атлетико»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о двух назначенных и одном отменённом пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:1). Команды играли на стадионе «Эйр Рияд Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели (Нидерланды).

«У нас были и хорошие моменты, и трудности. Падение Эзе? Это явный пенальти, я не понимаю, почему VAR позвал арбитра, чтобы отменить его. Первые два пенальти были. В английской Премьер-лиге ни один из них не был бы назначен, но в Лиге чемпионов они были», — приводит слова Артеты Marca.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».