Диего Симеоне и его сын устроили стычку с защитником «Арсенала» перед уходом в раздевалку

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его сын, вингер «матрасников» Джулиано Симеоне устроили стычку с защитником «Арсенала» Беном Уайтом после очного матча между командами в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Как сообщает talkSport, аргентинский тренер и футболист вступили в конфликт с англичанином из-за того, что Уайт наступил на эмблему «Атлетико», которая располагается перед туннелем, ведущим в подтрибунное помещение. Отмечается, что в туннеле началась потасовка. Разнимать игроков и Симеоне побежал персонал.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.