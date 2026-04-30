Диего Симеоне и его сын устроили стычку с защитником «Арсенала» перед уходом в раздевалку
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его сын, вингер «матрасников» Джулиано Симеоне устроили стычку с защитником «Арсенала» Беном Уайтом после очного матча между командами в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

Как сообщает talkSport, аргентинский тренер и футболист вступили в конфликт с англичанином из-за того, что Уайт наступил на эмблему «Атлетико», которая располагается перед туннелем, ведущим в подтрибунное помещение. Отмечается, что в туннеле началась потасовка. Разнимать игроков и Симеоне побежал персонал.

Фото: Кадр из трансляции

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

