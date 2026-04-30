Тренер «Арсенала» Артета раскритиковал судейство в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен работой арбитра в первом полуфинальном матче с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов. По ходу встречи судья отменил пенальти в ворота «Атлетико» во втором тайме.

«Я поговорил с ребятами и попытался разобраться в эпизоде с пенальти, который был отменён. Это противоречит правилам, и я этого не понимаю. Я очень разочарован. Контакт был очевидным, судья принял решение, и его нельзя отменять, когда для этого приходится пересматривать эпизод 13 раз. Решение было неправильным, и оно меняет ход противостояния», — приводит слова Артеты BBC.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.