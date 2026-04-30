«Арсенал» откровенно ограбили». Экс-игрок «Челси» — о матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Челси» и «Селтика» Крис Саттон высказался о судействе в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико». Напомним, в матче было назначено два пенальти, а также один 11-метровый удар был отменён в ворота «Атлетико» во втором тайме.

«Сегодня вечером «Арсенал» откровенно ограбили. Можно спорить о деталях, обсуждать игру команды, что у них получилось, а что — нет… Но «Арсенал» оказался бы в отличной позиции перед ответным матчем на «Эмирейтс» на следующей неделе, а теперь им предстоит проделать огромную работу. И, на мой взгляд, это по отношению к ним несправедливо, действительно несправедливо. Они чувствуют, что с ними обошлись несправедливо — и это действительно так», — приводит слова Саттона BBC.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.