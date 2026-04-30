Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» откровенно ограбили». Экс-игрок «Челси» — о матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Комментарии

Бывший футболист «Челси» и «Селтика» Крис Саттон высказался о судействе в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико». Напомним, в матче было назначено два пенальти, а также один 11-метровый удар был отменён в ворота «Атлетико» во втором тайме.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Сегодня вечером «Арсенал» откровенно ограбили. Можно спорить о деталях, обсуждать игру команды, что у них получилось, а что — нет… Но «Арсенал» оказался бы в отличной позиции перед ответным матчем на «Эмирейтс» на следующей неделе, а теперь им предстоит проделать огромную работу. И, на мой взгляд, это по отношению к ним несправедливо, действительно несправедливо. Они чувствуют, что с ними обошлись несправедливо — и это действительно так», — приводит слова Саттона BBC.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Материалы по теме
«Арсенал» и «Атлетико» всё-таки забили друг другу в полуфинале ЛЧ. Угадайте как
Видео
«Арсенал» и «Атлетико» всё-таки забили друг другу в полуфинале ЛЧ. Угадайте как
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android