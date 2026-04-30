Два гола с пенальти — в видеообзоре первого матча «Атлетико» и «Арсенала» в Лиге чемпионов

«Атлетико» сыграл вничью с «Арсеналом» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» и закончилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

В составе «Арсенала» гол забил Виктор Дьёкереш. За «Атлетико» отличился Хулиан Альварес. Отметим, оба гола были забиты с пенальти. Ещё один пенальти во втором тайме в ворота «Атлетико» был отменён после просмотра видеоповтора.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Напомним, ранее «ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 5:4.

