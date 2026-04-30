Два гола с пенальти — в видеообзоре первого матча «Атлетико» и «Арсенала» в Лиге чемпионов

«Атлетико» сыграл вничью с «Арсеналом» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» и закончилась со счётом 1:1.

В составе «Атлетико» гол забил Хулиан Альварес. За «Атлетико» отличился Виктор Дьёкереш. Отметим, оба гола были забиты с пенальти. Ещё один пенальти во втором тайме в ворота «Атлетико» был отменён после просмотра видеоповтора.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Напомним, ранее «ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 5:4.