«Психологический триллер с элементами боевика». Казанский — о матче «Атлетико» — «Арсенал»

Российский комментатор Денис Казанский высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «Атлетико» — «Арсенал» (1:1).

«Да, так и должно было быть. В Париже — матч на сцене. В Мадриде — на ринге. Всё как и ожидалось. Три пенальти разукрасили очень жёсткий психологический триллер с элементами боевика.

Обе команды имели все шансы проиграть. Обе не удовлетворены, потому что могли победить. Вполне симметрично. В Лондоне «Атлетико» явно будет играть по системе второго тайма сегодняшнего матча — там куда больше получалось. «Арсенал» останется при своём стратегическом сценарии. А что искать?

Прекрасно, что оба полуфинала пока не решены. Интрига сохранена в разных проявлениях. Чувствую, что на «Эмирейтс» будет заведено всё электричество Лондона», — написал Казанский в телеграм-канале.

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.