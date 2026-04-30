«Психологический триллер с элементами боевика». Казанский — о матче «Атлетико» — «Арсенал»

«Психологический триллер с элементами боевика». Казанский — о матче «Атлетико» — «Арсенал»
Российский комментатор Денис Казанский высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «Атлетико» — «Арсенал» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Да, так и должно было быть. В Париже — матч на сцене. В Мадриде — на ринге. Всё как и ожидалось. Три пенальти разукрасили очень жёсткий психологический триллер с элементами боевика.

Обе команды имели все шансы проиграть. Обе не удовлетворены, потому что могли победить. Вполне симметрично. В Лондоне «Атлетико» явно будет играть по системе второго тайма сегодняшнего матча — там куда больше получалось. «Арсенал» останется при своём стратегическом сценарии. А что искать?

Прекрасно, что оба полуфинала пока не решены. Интрига сохранена в разных проявлениях. Чувствую, что на «Эмирейтс» будет заведено всё электричество Лондона», — написал Казанский в телеграм-канале.

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
