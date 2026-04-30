Дьёкереш отреагировал на отмену пенальти судьёй в полуфинале ЛЧ «Атлетико» — «Арсенал»

Дьёкереш отреагировал на отмену пенальти судьёй в полуфинале ЛЧ «Атлетико» — «Арсенал»
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал спорный эпизод с отменой пенальти в матче с «Атлетико» (1:1) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Не имею понятия, почему они отменили пенальти. Эпизод с Эзе похож на фол, но это их решение», — приводит слова Дьёкереша BBC.

Напомним, на 78-й минуте после столкновения защитника «матрасников» Давида Ганцко и полузащитника «канониров» Эберечи Эзе был назначен 11-метровый, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи нидерландец Данни Маккели отменил пенальти.

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

