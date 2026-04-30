«Это не пенальти, скорее пенальтишко». Директор «Атлетико» — о матче с «Арсеналом»

Директор мадридского «Атлетико» Матеу Алемани высказался о назначенном пенальти в ворота мадридского клуба в первом полуфинальном матче с «Арселоном» в Лиге чемпионов.

«Наш пенальти был более очевидным, чем их. Это такой пенальти, который обычно в Европе не ставят — скорее «пенальтишко». Когда я увидел, что судья его назначил, понял, что VAR уже не станет отменять. Сегодня нам немного не повезло. Посмотрим, будет ли удача на нашей стороне в Лондоне», — приводит слова Матеу Алемани Mundo Deportivo.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.