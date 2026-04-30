Симеоне отреагировал на недовольство Артеты судейством в матче «Атлетико» — «Арсенал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на недовольство тренера «Арсенала» Микеля Артеты судейством в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который завершился со счётом 1:1. После матча Артета раскритиковал арбитра за отмену пенальти в ворота «Атлетико» во втором тайме.

«Я никогда не высказываю своё мнение о заявлениях коллег», — приводит слова Симеоне Yahoo Sports.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.