Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Симеоне отреагировал на недовольство Артеты судейством в матче «Атлетико» — «Арсенал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на недовольство тренера «Арсенала» Микеля Артеты судейством в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который завершился со счётом 1:1. После матча Артета раскритиковал арбитра за отмену пенальти в ворота «Атлетико» во втором тайме.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Я никогда не высказываю своё мнение о заявлениях коллег», — приводит слова Симеоне Yahoo Sports.

Ответный полуфинал с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

