Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался об отменённом пенальти в матче с «Арсеналом»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался об отменённом пенальти в ворота мадридского клуба во втором тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча закончилась со счётом 1:1, а оба мяча были забиты с пенальти.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Всегда испытываешь облегчение, когда пенальти отменяют, надеюсь, я бы все равно его отразил. Это было решение судьи отменить пенальти, и мы с ним согласны.

Я был близок к тому, чтобы отразить первый пенальти, но дело было в силе удара. Он пробил с максимальной силой, но это уже в прошлом. Нам нужно сначала сосредоточиться на выходных, а затем на поездке в Лондон», — приводит слова Облака BBC.

Ответный полуфинал «Арсенала» с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

