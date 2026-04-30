Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался об отменённом пенальти в матче с «Арсеналом»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался об отменённом пенальти в ворота мадридского клуба во втором тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча закончилась со счётом 1:1, а оба мяча были забиты с пенальти.

«Всегда испытываешь облегчение, когда пенальти отменяют, надеюсь, я бы все равно его отразил. Это было решение судьи отменить пенальти, и мы с ним согласны.

Я был близок к тому, чтобы отразить первый пенальти, но дело было в силе удара. Он пробил с максимальной силой, но это уже в прошлом. Нам нужно сначала сосредоточиться на выходных, а затем на поездке в Лондон», — приводит слова Облака BBC.

Ответный полуфинал «Арсенала» с «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.