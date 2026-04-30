«Безобразие». Казанский отреагировал на отменённый пенальти в матче «Атлетико» — «Арсенал»

Российский комментатор Денис Казанский прокомментировал спорный эпизод с отменой пенальти в матче «Атлетико» — «Арсенал» (1:1) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Отменённый пенальти, по мне, — как бы слово подобрать хорошее… безобразие, пожалуй. Эзе дорисовал — да. Но Ганцко уверенно не успел ни к какому мячу. Зато успел наступить на ногу Эзе. Никаких опозданий! Так или сяк — фол. Где здесь явная и очевидная ошибка, из-за которой нужно было звать рефери к монитору?

Такое ощущение, что этот разворот — прямое следствие лоббирования Симеоне. Да там и по игре рукой тоже всё очень дискуссионно. Вероятно, со вчерашнего дня осталось напоминание, от руки Дэвиса. Вот и последовательность», — написал Казанский в телеграм-канале.

Напомним, на 78-й минуте после столкновения защитника «матрасников» Давида Ганцко и полузащитника «канониров» Эберечи Эзе был назначен 11-метровый, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи нидерландец Данни Маккели отменил пенальти.