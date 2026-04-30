Симеоне объяснил, почему судья ошибся, назначив пенальти в игре «Атлетико» с «Арсеналом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о спорном эпизоде с назначенным пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1). В концовке первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал шведский форвард Виктор Дьёкереш.

«В полуфинале Лиги чемпионов пенальти должен быть 100%. В эпизоде первого тайма с Ганцко и Дьёкерешем контакт мне показался минимальным — можно было не ставить 11-метровый. Было касание в спину, и игрок как будто ждал этого прикосновения», — приводит слова Симеоне AS.

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.