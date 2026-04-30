Симеоне объяснил, почему судья ошибся, назначив пенальти в игре «Атлетико» с «Арсеналом»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о спорном эпизоде с назначенным пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1). В концовке первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал шведский форвард Виктор Дьёкереш.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44' 1:1 Альварес – 56'
«В полуфинале Лиги чемпионов пенальти должен быть 100%. В эпизоде первого тайма с Ганцко и Дьёкерешем контакт мне показался минимальным — можно было не ставить 11-метровый. Было касание в спину, и игрок как будто ждал этого прикосновения», — приводит слова Симеоне AS.
Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Материалы по теме
