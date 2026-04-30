Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» раскритиковали поведение футболистов «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Комментарии

Спортивный директор Макс Эберль раскритиковал поведение футболистов «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Матч закончился победой парижан со счётом 5:4. Отметим, по ходу встрече французский клуб вёл со счётом 5:2.

«После счёта 5:2 футболисты «ПСЖ» праздновали так, будто уже вышли в финал. Нам удалось сократить отставание, и теперь нужно побеждать на «Альянц Арене», — приводит слова Эберле Sports.fr.

Ответный матч между мюнхенцами и парижанами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Ранее «Бавария» также досрочно стала чемпионом Германии и вышла в финал национального Кубка, где сразится со «Штутгартом» 23 мая.

Материалы по теме
Сафонов пустил от «Баварии» 4 — по делу ли критика? Разбор его игры в 1/2 финала ЛЧ. Видео
Сафонов пустил от «Баварии» 4 — по делу ли критика? Разбор его игры в 1/2 финала ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android