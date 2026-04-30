Матвей Сафонов получил самую низкую оценку за матч ЛЧ с «Баварией» по версии Bild

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку от немецкой спортивной газеты Bild за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4), в котором он совершил три сейва и пропустил четыре мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Немецкое издание оценило игру российского голкипера на четыре балла. Отметим, наивысшая оценка от портала при этом — единица. Ниже, чем «четыре» в матче не получил ни один футболист на поле. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, пропустивший пять мячей, оценён в три балла.

Наивысшей оценкой (единицей) издание наградило авторов дублей нападающих парижан Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле. В составе мюнхенцев единственным, кто получил единицу стал вингер Луис Диас.