Матвей Сафонов получил самую низкую оценку за матч ЛЧ с «Баварией» по версии Bild

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку от немецкой спортивной газеты Bild за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4), в котором он совершил три сейва и пропустил четыре мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Немецкое издание оценило игру российского голкипера на четыре балла. Отметим, наивысшая оценка от портала при этом — единица. Ниже, чем «четыре» в матче не получил ни один футболист на поле. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, пропустивший пять мячей, оценён в три балла.

Фото: BILD

Наивысшей оценкой (единицей) издание наградило авторов дублей нападающих парижан Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле. В составе мюнхенцев единственным, кто получил единицу стал вингер Луис Диас.

