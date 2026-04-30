Французский журналист: я считаю Шевалье значительно сильнее Сафонова

Французский спортивный журналист Доминик Северак сравнил голкиперов «ПСЖ» Люка Шевалье и Матвея Сафонова.

«Шевалье сильнее Сафонова, но пока в Париже не показал весь свой потенциал. Вопрос контекста и характера. Сейчас ситуация выглядит именно так, но она может очень быстро измениться. Здесь или в другом клубе. Решать, хочет ли он продолжать, должен прежде всего сам Шевалье. Если да — он знает, что никаких гарантий у него нет. Но повторюсь: я считаю его значительно сильнее Сафонова с точки зрения вратарской техники. Однако футбол — это ещё и контекст, ощущение, «химия». Пока она не сложилась», — приводит слова Северака Le10sport.

Ранее сообщалось, что Шевалье получил травму на тренировке «ПСЖ» и выбыл на несколько недель.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и 11 раз отыграл «на ноль».

