Между ведущими игроками «Реала» возник конфликт — источник

Между ведущими игроками «Реала» возник конфликт — источник
В «Реале» напряжённая атмосфера в раздевалке после неудач команды в нынешнем сезоне, сообщает Footmercato.

По данным источника, помимо результатов больше всего беспокоит внутренняя атмосфера. После вылета из еврокубков игроки выглядят подавленными и смирившимися.

Раздевалка после поражений напоминает «похороны», где нет настоящих лидеров, способных взять слово. Даже тренировки, по словам источников, стали местом скрытого напряжения, избегания взглядов и недосказанных конфликтов. Между некоторыми ведущими игроками команды команды уже возникли трения.

«Реал» в Лиге чемпионов проиграл «Баварии» по итогам двух матчей на стадии четвертьфинала. В чемпионате Испании команда занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.

