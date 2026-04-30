Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич высказался о комментаторской работе 72-летнего Елагина в игре «Атлетико» — «Арсенал»

Комментарии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился впечатлениями от комментаторской работы коллеги Александра Елагина, который вёл трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Атлетико» и «Арсеналом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Если я в возрасте Елагина выйду на улицу без посторонней помощи, просто посидеть на скамеечке и подышать воздухом — это будет уже победа. Какой там комментарий, да ещё и в таком темпе… КАК ОН КАЙФУЕЕТ!!! КАЖДУЮ МИНУТУ! Браво!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Елагину 72 года. На данный момент он работает комментатором футбольных матчей на Okko Спорт. Геничу на данный момент 48 лет.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android