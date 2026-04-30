Генич высказался о комментаторской работе 72-летнего Елагина в игре «Атлетико» — «Арсенал»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился впечатлениями от комментаторской работы коллеги Александра Елагина, который вёл трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Атлетико» и «Арсеналом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Если я в возрасте Елагина выйду на улицу без посторонней помощи, просто посидеть на скамеечке и подышать воздухом — это будет уже победа. Какой там комментарий, да ещё и в таком темпе… КАК ОН КАЙФУЕЕТ!!! КАЖДУЮ МИНУТУ! Браво!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Елагину 72 года. На данный момент он работает комментатором футбольных матчей на Okko Спорт. Геничу на данный момент 48 лет.