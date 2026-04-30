Симеоне рассказал, чего не хватило «Атлетико» для победы над «Арсеналом» в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ничьей с «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Я не верю в такую удачу, я верю в эффективность и решительность. Первая половина была равной: возможно, они больше владели мячом, но моментов у обеих команд было немного. Против нас играла команда, которая в этой Лиге чемпионов не уступала и сейчас лидирует в Премьер‑лиге — у них высокий уровень комплектации, замены даже усиливали игру по сравнению со стартом. Это вылилось в качественный второй тайм, где у нас были шансы на победу, но не хватило решительности в ключевых эпизодах», — приводит слова Симеоне AS.

Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.