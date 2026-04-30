41-летний Роналду повздорил с фанатами «Аль‑Ахли» после матча

41-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль‑Ахли» (2:0) вступил в словесную перепалку с болельщиками соперника.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
29 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 76'     2:0 Коман – 90'    

После финального свистка болельщики «Аль‑Ахли» выкрикивали что‑то с трибун в тот момент, когда Роналду давал интервью. «У меня пять трофеев Лиги чемпионов», — иронично ответил им Роналду. Слова звёздного португальца приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Фото: Аккаунт в X Фабрицио Романо

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету 41-летнего форварда 25 забитых мячей и две результативные передачи в 26 матчах в Про-Лиге.

