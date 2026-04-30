«Это очень жёсткое решение». Джеррард — о судействе в матче «Атлетико» с «Арсеналом» в ЛЧ

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал решение арбитра отменить пенальти в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1). Арбитр отменил пенальти в ворота мадридского клуба после просмотра системы видеоповтора.

«Я не думаю, что это была очевидная и явная ошибка. Меня удивляет, что его вообще отправили к монитору. Для «Арсенала» это очень жёсткое решение отменить пенальти», — приводит слова Джеррарда The Athletic.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.