«Это очень жёсткое решение». Джеррард — о судействе в матче «Атлетико» с «Арсеналом» в ЛЧ
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал решение арбитра отменить пенальти в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1). Арбитр отменил пенальти в ворота мадридского клуба после просмотра системы видеоповтора.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44' 1:1 Альварес – 56'
«Я не думаю, что это была очевидная и явная ошибка. Меня удивляет, что его вообще отправили к монитору. Для «Арсенала» это очень жёсткое решение отменить пенальти», — приводит слова Джеррарда The Athletic.
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
