Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это очень жёсткое решение». Джеррард — о судействе в матче «Атлетико» с «Арсеналом» в ЛЧ

«Это очень жёсткое решение». Джеррард — о судействе в матче «Атлетико» с «Арсеналом» в ЛЧ
Комментарии

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал решение арбитра отменить пенальти в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1). Арбитр отменил пенальти в ворота мадридского клуба после просмотра системы видеоповтора.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Я не думаю, что это была очевидная и явная ошибка. Меня удивляет, что его вообще отправили к монитору. Для «Арсенала» это очень жёсткое решение отменить пенальти», — приводит слова Джеррарда The Athletic.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android