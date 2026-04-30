Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В этот список вошли нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Гризманн провёл все 90 минут в матче с «Арсеналом» (1:1), но не отметился результативными действиями в протоколе. Дембеле забил два гола и отдал результативный пас, чем помог «ПСЖ» победить с «Баварию» (5:4).

Ответный матч между «Арсеналом» и мадридским «Атлетико» состоится в Лондоне 5 мая, а вторая игра противостояния «Бавария» — «ПСЖ» пройдёт в Мюнхене 6 мая.

