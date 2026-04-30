Иранская делегация не примет участия в конгрессе ФИФА в Канаде — ESPN

Иранская делегация не примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в канадском Ванкувере. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

«Это не моя личная информация, но, насколько я понимаю, разрешение было отозвано. Это произошло непреднамеренно, но я предоставлю министру право указать на это», — заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Отмечается, что президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж и генеральный секретарь Хедайят Момбейни прибыли в Канаду для участия в конгрессах АФК и ФИФА. Представители федерации столкнулись в аэропорту Торонто с «непрофессиональными действиями сотрудников иммиграционной службы».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. По текущему расписанию Иран должен сыграть с Новой Зеландией 15 июня в Лос-Анджелесе, с Бельгией 21 июня там же и с Египтом 26 июня в Сиэтле.