Главная Футбол Новости

«Приезжайте и посмотрите». Моуринью рассказал, кого хотел бы видеть во главе Италии

«Приезжайте и посмотрите». Моуринью рассказал, кого хотел бы видеть во главе Италии
Известный португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что сборную Италии должен возглавить итальянский тренер, и призвал Федерацию футбола «Скуадра адзурра» назначить Антонио Конте или Массимо Аллегри.

«Кто‑то спросил меня, не хотел бы я возглавить вашу сборную: мой ответ таков, что вам не нужен иностранный тренер. У вас есть Аллегри, Конте, я мог бы назвать и других. Многие удивляются, как Португалии, стране с населением 10 млн человек, удаётся попадать на чемпионат мира и иметь столько талантливых игроков, которые в итоге оказываются в лучших командах Европы. Приезжайте и посмотрите, как организованы молодёжные турниры, какие условия существуют в этих командах. Этого достаточно, чтобы понять», — приводит слова Моуринью La Gazetta dello Sport.

Сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

