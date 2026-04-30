Криштиану Роналду отреагировал на 16-ю победу «Аль-Насра» подряд в саудовской Про-Лиге

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мыслями о победе своей команды в матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Ахли» из Катара со счётом 2:0. Отметим, что Роналду провёл на поле в этой встрече 90 минут и отметился забитым победным голом. Португалец был заменён в компенсированное ко второму тайму время.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
29 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 76'     2:0 Коман – 90'    

«Вперёд! Мы — «Аль‑Наср», — написал Роналду на своей странице в соцсети X.

Данная победа стала для клуба Криштиану 16-й подряд в чемпионате страны. «Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету 41-летнего форварда 27 забитых мячей и четыре результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

