Воспитанник «Зенита» Кондаков: Аршавин говорит: «Вам всё дано. Просто играйте»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о взаимоотношениях с заместителем председателя правления сине-бело-голубых по спортивному развитию Андреем Аршавиным.

«Мы с Шиловым уже не раз слышали от Аршавина, что похожи на них с Кержаковым. Андрей Сергеевич постоянно говорит нам: «Просто играйте. Вам всё дано. Болельщики ждут и верят в вас. Я вижу, что вы можете быть такими же, как мы с Кержаковым». Мне же тяжело сравнивать, потому что мы на разных позициях. Но есть определённое сходство в плане понимания игры. Аршавин часто соглашается с моим мнением, когда обсуждаем тот или иной эпизод. А в академии многие говорят, что мы даже бегаем одинаково», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Кондаков провёл 12 матчей и отдал три результативные передачи.

Полное интервью с Кондаковым появится на «Чемпионате» позже.
