Даниил Кондаков: сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться

Даниил Кондаков: сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться
Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о стереотипе, что в стане сине-бело-голубых сложно закрепиться воспитанникам.

«Понимаю, что в основе трудно закрепиться. Но до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось. Я знаю, что шанс мне дадут — нужно им просто воспользоваться. И тут уже всё зависит от меня. Если я буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.

Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Кондаков провёл 12 матчей и отдал три результативные передачи.

Полное интервью с Кондаковым появится на «Чемпионате» позже.
