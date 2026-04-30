Хвича Кварацхелия повторил достижение, покорявшееся Кака, Джеко и Дембеле в Лиге чемпионов

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4). Тем самым грузинский вингер повторил достижение звёзд главного еврокубкового турнира.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Кварацхелия стал четвёртым игроком, участвовавшим хотя бы в одном голе в шести и более матчах подряд на стадии плей-офф Лиги чемпионов (с сезона-2003/2004, когда начали собирать подобную статистику).

Ранее подобное достижение покорялось Кака в сезоне-2006/2007, Эдину Джеко в кампании-2017/2018 и Усману Дембеле — 2024/2025.

Кварацхелия выступает за парижский клуб с января 2025 года. За это время он провёл 75 встреч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.