Хвича Кварацхелия повторил достижение, покорявшееся Кака, Джеко и Дембеле в Лиге чемпионов

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4). Тем самым грузинский вингер повторил достижение звёзд главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Кварацхелия стал четвёртым игроком, участвовавшим хотя бы в одном голе в шести и более матчах подряд на стадии плей-офф Лиги чемпионов (с сезона-2003/2004, когда начали собирать подобную статистику).

Ранее подобное достижение покорялось Кака в сезоне-2006/2007, Эдину Джеко в кампании-2017/2018 и Усману Дембеле — 2024/2025.

Кварацхелия выступает за парижский клуб с января 2025 года. За это время он провёл 75 встреч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.

Материалы по теме
