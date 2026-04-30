Хвича Кварацхелия повторил достижение, покорявшееся Кака, Джеко и Дембеле в Лиге чемпионов
Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4). Тем самым грузинский вингер повторил достижение звёзд главного еврокубкового турнира.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, Кварацхелия стал четвёртым игроком, участвовавшим хотя бы в одном голе в шести и более матчах подряд на стадии плей-офф Лиги чемпионов (с сезона-2003/2004, когда начали собирать подобную статистику).
Ранее подобное достижение покорялось Кака в сезоне-2006/2007, Эдину Джеко в кампании-2017/2018 и Усману Дембеле — 2024/2025.
Кварацхелия выступает за парижский клуб с января 2025 года. За это время он провёл 75 встреч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.
Материалы по теме
Материалы по теме
- 30 апреля 2026
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:00
-
07:57
-
07:15
-
05:40
-
04:59
-
04:43
-
04:18
-
04:03
-
04:00
-
03:51
-
03:47
-
03:41
-
03:31
-
03:19
-
02:48
-
02:43
-
02:38
-
02:34
-
02:17
-
02:00
-
01:52
-
01:42
-
01:39
-
01:32
-
01:28
-
01:18
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:35
-
00:33
-
00:32