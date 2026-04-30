Гризманн прокомментировал результат первого полуфинала ЛЧ «Атлетико» — «Арсенал»
Поделиться
Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком первой встречи в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1), прокомментировал результат игры.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44' 1:1 Альварес – 56'
«Во втором тайме мы выглядели сильнее. Играли с большей интенсивностью — так и должно быть, и в ответной игре мы постараемся сделать то же самое. Это будет хорошая встреча. Мы хотим попасть в финал. Я тщательно готовился к этой игре и к следующему матчу в Лондоне. Надеюсь, нам удастся пройти дальше», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.
Ответный полуфинал с «Арсеналом» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:00
-
07:57
-
07:15
-
05:40
-
04:59
-
04:43
-
04:18
-
04:03
-
04:00
-
03:51
-
03:47
-
03:41
-
03:31
-
03:19
-
02:48
-
02:43
-
02:38
-
02:34
-
02:17
-
02:00
-
01:52
-
01:42
-
01:39
-
01:32
-
01:28
-
01:18
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:35
-
00:33
-
00:32