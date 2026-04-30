Гризманн прокомментировал результат первого полуфинала ЛЧ «Атлетико» — «Арсенал»

Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком первой встречи в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1), прокомментировал результат игры.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«Во втором тайме мы выглядели сильнее. Играли с большей интенсивностью — так и должно быть, и в ответной игре мы постараемся сделать то же самое. Это будет хорошая встреча. Мы хотим попасть в финал. Я тщательно готовился к этой игре и к следующему матчу в Лондоне. Надеюсь, нам удастся пройти дальше», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ответный полуфинал с «Арсеналом» состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В финале победитель пары встретится с «Баварией» или «ПСЖ».

Материалы по теме
Симеоне рассказал, чего не хватило «Атлетико» для победы над «Арсеналом» в ЛЧ
