Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Многие проигрывали». Артета высказался о результате первого полуфинала ЛЧ с «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико». Игра завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

«У «Арсенала» в этой игре было много положительного, многое получалось. У «Атлетико» его история и результаты дома говорят сами за себя, поэтому мы понимали, с чем столкнёмся. «Арсенал» уже добился значимого результата — выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Теперь нам нужно сыграть перед своими болельщиками. Всё в наших руках. На «Метрополитано» всегда непросто — многие здесь проигрывали, в том числе сильнейшие команды мира», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Симеоне рассказал, чего не хватило «Атлетико» для победы над «Арсеналом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android