«Многие проигрывали». Артета высказался о результате первого полуфинала ЛЧ с «Атлетико»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико». Игра завершилась со счётом 1:1.

«У «Арсенала» в этой игре было много положительного, многое получалось. У «Атлетико» его история и результаты дома говорят сами за себя, поэтому мы понимали, с чем столкнёмся. «Арсенал» уже добился значимого результата — выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Теперь нам нужно сыграть перед своими болельщиками. Всё в наших руках. На «Метрополитано» всегда непросто — многие здесь проигрывали, в том числе сильнейшие команды мира», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 22:00 мск.