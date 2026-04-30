«Интер» намерен продлить контракт с Димарко — Calciomercato

«Интер» планирует активировать опцию продления контракта с защитником Федерико Димарко, а затем попытаться продлить соглашение ещё на два года, информирует Calciomercato.

Как сообщает источник, в «Интере» намерены удержать 28-летнего итальянца до лета 2030 года.

Димарко играет за «Интер» с июля 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. У «Интера» есть опция продления соглашения с игроком ещё на 12 месяцев.

В текущем сезоне Димарко в 43 матчах забил семь голов и отдал 18 результативных передач. Кроме того, защитник повторил рекорд чемпионата Италии по количеству голевых передач за один сезон — 16.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Димарко в € 50 млн.

Материалы по теме
Федерико Димарко побил рекорд Серии А по ассистам за сезон
Истории
Федерико Димарко побил рекорд Серии А по ассистам за сезон
