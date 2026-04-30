Воспитанник «Зенита» Кондаков рассказал, где в Европе хотел бы себя попробовать

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, в каких европейских чемпионатах он хотел бы поиграть в будущем, в частности, выделив один — в качестве транзита.

«Сейчас все мысли о «Зените». Да, наверное, в будущем захочу попробовать себя в английском или испанском чемпионатах. Французский тоже хорош как переходный», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Кондаков провёл 12 матчей и отдал три результативные передачи — это его дебютный сезон на профессиональном уровне.

Ранее главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что Кондаков может заменить Вендела в «Зените».

Полное интервью с Кондаковым появится на «Чемпионате» позже.