«Довольно яркий футбол». Дурново — о матче между «Атлетико» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Алексей Дурново высказался по итогам первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Когда говорил, что всё решится в серии пенальти, я имел в виду, что всё решится в серии пенальти во втором матче в Лондоне. Не думал, что серия пенальти будет уже в этой игре. Так получилось, что сначала — пенальти в ворота «Атлетико», потом пенальти в ворота «Арсенала», потом назначенный пенальти, но отменённый пенальти в ворота «Атлетико». Вообще удивительно! Как бы проснулся Давид Ганцко, если бы он стал виновником двух пенальти в ворота команды, да ещё в таком матче?

Надо сказать, что это самый драматичный момент вечера. Потому что «Атлетико» вёл игру, создавал совершенно чумовые моменты. «Атлетико» заставил хвалёную оборону «Арсенала» нервничать, дрожать и ошибаться. И при всём при этом мог быть такой пенальти: 2:1 — «Арсенал» бы ехал в Лондон с высоко поднятой головой. По счастью этого не произошло. Не потому что я за «Атлетико» болею, а потому, что будет ожесточённая борьба с равными шансами через неделю. Думаю, все мы от этого выиграем. Понимаю, что болельщики «Арсенала» расстроены, что они в негодовании по поводу отмены пенальти.

Точно не буду разбирать эпизод с пенальти. Скажу, что, на мой взгляд, самое яркое, что было в этой игре — как Симеоне перестроил игру в перерыве, убрав своего сына и оставив весь правый фланг Маркосу Льоренте. Оказалось, что один Льоренте способен стирать в порошок целый фланг «Арсенала». И никто ему не страшен. Даже Инкапье, который был у «Арсенала» одним из лучших. Это совершенно потрясающий матч Льоренте. И потрясающий матч Хулиана Альвареса, который был очень нацелен — много бил и так далее. У «Арсенала» хочется выделить Давида Райю, потому что он феерически спасал в очень сложных ситуациях. Если бы не он, то мог вполне победить «Атлетико». Игра получилась совсем не тягомотной и не малособытийной, как многие думали. Мне кажется, мы увидели довольно яркий футбол. Конечно, не такой карнавал, как в матче «ПСЖ» — «Бавария». Хочется верить, что и в Лондоне игра нас не разочарует. Тут решение вопроса отложено на неделю», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».