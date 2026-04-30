«Локомотив» откроет звезду Анатолия Машкова на Аллее славы перед матчем с «Динамо»

Перед матчем с московским «Динамо», который состоится на «РЖД Арене», на Аллее славы «Локомотива» будет открыта звезда имени Анатолия Егоровича Машкова — многолетнего администратора железнодорожников. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

Встреча состоится в пятницу, 1 мая. Начало игры — в 19:30 мск. Торжественная церемония стартует в 17:40 мск.

«С 1977 года Батя, как его называли многие поколения футболистов и болельщиков, занимался решением административно-хозяйственных вопросов команды и делал это успешно. Машков прошёл с «Локомотивом» все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене. Анатолий Егорович ушёл от нас 8 марта 2026 года, ему было 86 лет.

Звезда Машкова навсегда займёт почётное место на Аллее славы «Локомотива» — в числе тех, кто оставил глубокий след в истории клуба», — написано в сообщении клуба.