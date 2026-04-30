Главная Футбол Новости

Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Виллы» с «Ноттингем Форест» в Лиге Европы

Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча «Астон Виллы» с «Ноттингем Форест» в Лиге Европы
Комментарии

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ноттингем Форест». Встреча состоится сегодня, 30 апреля.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
«Ожидаю, что матч получится непростым. Почему? Потому что «Форест» сейчас отлично и уверенно выступает — это действительно впечатляет. В Лиге Европы они действуют очень прилично. В двух предыдущих раундах против «Порту» и «Мидтьюлланна» они очень хорошо справились с задачей. Мы должны сыграть умно и постараться тоже получить удовольствие — от подготовки, самого матча, периода после него и дней между двумя встречами», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

