Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ноттингема» Перейра: с положительным настроем мы способны творить чудеса

Комментарии

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы с «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 30 апреля.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главное — оставаться собой как команда, показывать себя и свои лучшие качества на поле. Работать, усердно работать, чтобы показывать хорошую игру и добиваться положительных результатов. Это единственное давление. С положительным настроем мы способны творить чудеса. Мы можем собой гордиться.

Если хотим вписать свои имена в историю этого клуба, нужно выйти в финал и выиграть его. Конечно, Брайан Клаф (тренер, дважды выигравший Кубок европейских чемпионов с «Ноттингем Форест». — Прим. «Чемпионата») является для нас источником вдохновения. На этой неделе я был в городе и смотрел на большую статую, которая установлена в его честь. Можем себе представить, что он сделал для этого города», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android