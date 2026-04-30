Тренер «Ноттингема» Перейра: с положительным настроем мы способны творить чудеса

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы с «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 30 апреля.

«Главное — оставаться собой как команда, показывать себя и свои лучшие качества на поле. Работать, усердно работать, чтобы показывать хорошую игру и добиваться положительных результатов. Это единственное давление. С положительным настроем мы способны творить чудеса. Мы можем собой гордиться.

Если хотим вписать свои имена в историю этого клуба, нужно выйти в финал и выиграть его. Конечно, Брайан Клаф (тренер, дважды выигравший Кубок европейских чемпионов с «Ноттингем Форест». — Прим. «Чемпионата») является для нас источником вдохновения. На этой неделе я был в городе и смотрел на большую статую, которая установлена в его честь. Можем себе представить, что он сделал для этого города», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.