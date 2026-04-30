«Это чистый 11-метровый». Райс — об отменённом пенальти в ворота «Атлетико» в матче ЛЧ
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал момент с отменённым пенальти в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:1). На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил 11-метровый после столкновения Давида Ганцко с футболистом «канониров» Эберечи Эзе, но позднее отменил его из-за вмешательства видеоассистента.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44' 1:1 Альварес – 56'
«В обеих штрафных нужно быть очень осторожным, потому что они дают абсолютно за всё. Это был чистый пенальти. Не знаю, почему нам его не дали.
Думаю, болельщики спровоцировали решение и заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли», – приводит слова Райса Stan Sport Football в социальной сети X.
Материалы по теме
