«Это чистый 11-метровый». Райс — об отменённом пенальти в ворота «Атлетико» в матче ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал момент с отменённым пенальти в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:1). На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил 11-метровый после столкновения Давида Ганцко с футболистом «канониров» Эберечи Эзе, но позднее отменил его из-за вмешательства видеоассистента.

«В обеих штрафных нужно быть очень осторожным, потому что они дают абсолютно за всё. Это был чистый пенальти. Не знаю, почему нам его не дали.

Думаю, болельщики спровоцировали решение и заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли», – приводит слова Райса Stan Sport Football в социальной сети X.